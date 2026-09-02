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Канадец Буше наконец-то пройдет «Локомотив» и принесет «Авангарду» Кубок Гагарина. Прогнозы на сезон КХЛ-2026/2027

Канадец Буше наконец-то пройдет «Локомотив» и принесет «Авангарду» Кубок Гагарина. Прогнозы на сезон КХЛ-2026/2027

С третьей попытки «ястребы» пройдут чемпионов.В субботу 5 сентября стартует регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

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