"Вам фсё врут!" - обращается Запад к россиянам

"Крупные государственные и контролируемые государством каналы России, такие как Первый канал, Россия 1 и НТВ после трех месяцев войны на Украине скрывают от населения России катастрофические состояния в частях армии, бесчисленные нарушения прав человека и истинные причины нападения на соседнюю страну", - рассказывает нам немецкая Welt.