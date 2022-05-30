"Вам фсё врут!" - обращается Запад к россиянам

"Крупные государственные и контролируемые государством каналы России, такие как Первый канал, Россия 1 и НТВ после трех месяцев войны на Украине скрывают от населения России катастрофические состояния в частях армии, бесчисленные нарушения прав человека и истинные причины нападения на соседнюю страну", - рассказывает нам немецкая Welt.
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