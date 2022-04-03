Умная женщина: как её вычислить и отличить от недалёкой?

Умная женщина — представительница нежного пола с развитым чувством осознанности, высоким эмоциональным интеллектом и уровнем ответственности, обладающая опытом здоровых отношений с отцом или проработавшая возникшие комплексы.
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