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Захарова: Россия доведет до мировой общественности информацию о преступлениях Киева

Захарова: Россия доведет до мировой общественности информацию о преступлениях Киева

Россия намерена довести до международной общественности информацию о преступлениях киевского режима, несмотря на бездействие Организации Объединенных Наций, об этом 3 сентября заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

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