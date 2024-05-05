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Актер Уилл Феррелл стал миноритарным инвестором «Лидса». Ранее это сделал Рассел Кроу

По информации The Athletic, голливудский актер стал миноритарным инвестором клуба. Владельцы «Лидса», компания 49ers Enterprises, имеют ряд известных миноритарных акционеров, среди которых актер Рассел Кроу, пловец Майкл Фелпс и гольфист Джордан Спит.

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