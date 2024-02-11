«С каждым днем все хуже»: бывший врач Белого дома озвучил печальные новости о здоровье Байдена

Жители США больше не видят в Джо Байдене президента США. Профессор университета Джонса Хопкинса и хирург Марти Макари в беседе со СМИ заявил о том, что состояние президента США Джо Байдена показывает признаки прогрессирующей возрастной деменции.
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