Постпред КНР в ООН Цзюнь: Запад должен прекратить поставки оружия Украине

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал страны Запада прекратить поставки оружия Украине, этим меры, по мнению дипломата, подрывают дипломатические усилия мирового сообщества по урегулированию конфликта.
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