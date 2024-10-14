В Международный день пожилых людей стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения "Активное долголетие – 2024", который был запущен АНО "Национальные приоритеты" совместно с Министерством труда и социальной защиты России в рамках национального проекта "Демография".