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Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения "Активное долголетие - 2024"

Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения "Активное долголетие - 2024"

В Международный день пожилых людей стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения "Активное долголетие – 2024", который был запущен АНО "Национальные приоритеты" совместно с Министерством труда и социальной защиты России в рамках национального проекта "Демография".

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