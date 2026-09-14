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Гостевой брак: как живут семьи, которые не делят один дом

Гостевой брак: как живут семьи, которые не делят один дом

Раньше семейная жизнь выглядела предсказуемо: один дом, один быт, один холодильник и два человека, которые делят между собой не только радости, но и обязанности.

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