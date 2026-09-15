Лавров: Макрон отговаривает африканских лидеров от поездки на саммит в Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки по Африке будет пытаться отговорить лидеров стран континента от участия в саммите Россия-Африка, который должен пройти в Москве в следующем месяце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Под Тобольском на...
- Певец Прохор Шаля...
- Президент Путин у...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым