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Лавров: Макрон отговаривает африканских лидеров от поездки на саммит в Россию

Лавров: Макрон отговаривает африканских лидеров от поездки на саммит в Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки по Африке будет пытаться отговорить лидеров стран континента от участия в саммите Россия-Африка, который должен пройти в Москве в следующем месяце.

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