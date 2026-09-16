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Царьград

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Управление Непала подтвердило 1 403 жертвы наводнения 26 августа

Управление Непала подтвердило 1 403 жертвы наводнения 26 августа

Наводнение 26 августа в Непале унесло 1 403 жизни. Более 6 тысяч числятся пропавшими без вести, среди которых 600 иностранцев, включая 11 русских.

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