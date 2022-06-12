Фонсека возглавит «Лилль». Контракт – на 2 года

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека продолжит карьеру во Франции. 49-летний португалец согласовал 2-летний контракт с «Лиллем», сообщает журналист Николо Скира.
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