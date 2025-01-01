🤷♂️ Самая печальная новость дня: если у вас остались мимоза, крабовый салат или селёдка под шубой, то от идеи доесть их лучше отказаться.
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🤷♂️ Самая печальная новость дня: если у вас остались мимоза, крабовый салат или селёдка под шубой, то от идеи доесть их лучше отказаться.