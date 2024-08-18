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Тринадцать километров до катастрофы: Началась кульминация битвы за Донбасс. В Курской области неспокойно, Путин готовит перестановки

Тринадцать километров до катастрофы: Началась кульминация битвы за Донбасс. В Курской области неспокойно, Путин готовит перестановки

Фото: kremlin.ru Вчера 68K прочитали После вторжения ВСУ под Курском дальнейшая поддержка Украины становится крайне "токсичным мероприятием" для США и Евросоюза.

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