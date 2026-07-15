Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Андрей Мамыкин: Муж Каллас заработал 3,5 млн евро на СВО

Андрей Мамыкин: Муж Каллас заработал 3,5 млн евро на СВО

Муж главы евродипломатии Каи Каллас заработал 3,5 млн евро за первый год СВО на торговле с Россией. Бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин прокомментировал закрытие Россией КПП с Финляндией и отметил необходимость таких мер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии