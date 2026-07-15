Андрей Мамыкин: Муж Каллас заработал 3,5 млн евро на СВО

Муж главы евродипломатии Каи Каллас заработал 3,5 млн евро за первый год СВО на торговле с Россией. Бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин прокомментировал закрытие Россией КПП с Финляндией и отметил необходимость таких мер.