Муж главы евродипломатии Каи Каллас заработал 3,5 млн евро за первый год СВО на торговле с Россией. Бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин прокомментировал закрытие Россией КПП с Финляндией и отметил необходимость таких мер.
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