Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

18 подписчиков

Укрепление рубля и новые пошлины от Трампа. Обзор финансового рынка от 27 марта

Укрепление рубля и новые пошлины от Трампа. Обзор финансового рынка от 27 марта

Официальный курс доллара составил 83,83 рубля, курс юаня на Мосбирже достиг 11,42 рубля. Президент США объявил, что решил ввести пошлины в 25% на все импортные автомобили Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии четверга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх