Укрепление рубля и новые пошлины от Трампа. Обзор финансового рынка от 27 марта

Официальный курс доллара составил 83,83 рубля, курс юаня на Мосбирже достиг 11,42 рубля. Президент США объявил, что решил ввести пошлины в 25% на все импортные автомобили Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии четверга.