«Борнмут» отыгрался со счета 0:3 и вырвал победу у «Лутона» на последних минутах

В чемпионате Англии «Борнмут» пропустил три мяча от «Лутона» в первом тайме, но во втором забил четыре – 4:3! Чтобы сравнять счет после перерыва «Борнмуту» потребовалось совсем немного времени: три гола за 14 минут – и 3:3.