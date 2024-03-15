ВСУ при попытках прорыва на территорию РФ потеряли 1,5 тысячи человек

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытках прорыва на территорию России за последние трое суток составили более 1,5 тысячи боевиков, были ликвидированы около 500 человек, сообщили в Минобороны России.
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