В декабре 2024 г. число новостроек в США скакнуло почти на 16% и превысило прогноз

Министерство торговли США распространило информацию, что за декабрь 2024 года число новостроек в этой стране мира подскочило на почти 16% относительно к ноябрю и составило 1,499 млн в пересчете на годовые темпы.
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