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Политика как она есть

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Зеленский нахамил Трампу после масштабного ночного ответа России

Зеленский нахамил Трампу после масштабного ночного ответа России

Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ночной удар России по нескольким регионам Украины и в очередной раз намекнул, что требует решительных действий от президента США Дональда Трампа.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
&quot;...что требует решительных действий от президента США Дональда Трампа.&quot;                                                                                                  Зеленский утверждает, что он легитимный президент Украины? Он как маленький мальчик бегает по свету с протянутой рукой, потому как без денег Европы и США ему (Зеленскому) никогда не одолеть на поле боя Россию. Зеленский никак не поймёт, что у Европы уже заканчиваются ресурсы и деньги на помощь Украине, а это чревато бунтом народа в Европе. А вот США это давно поняли и не хотят ввергнуть свою страну в хаос. Так что, finita la commedia.
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