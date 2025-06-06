Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ночной удар России по нескольким регионам Украины и в очередной раз намекнул, что требует решительных действий от президента США Дональда Трампа.
Зеленский нахамил Трампу после масштабного ночного ответа России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Svetlana Kuzmina
"...что требует решительных действий от президента США Дональда Трампа." Зеленский утверждает, что он легитимный президент Украины? Он как маленький мальчик бегает по свету с протянутой рукой, потому как без денег Европы и США ему (Зеленскому) никогда не одолеть на поле боя Россию. Зеленский никак не поймёт, что у Европы уже заканчиваются ресурсы и деньги на помощь Украине, а это чревато бунтом народа в Европе. А вот США это давно поняли и не хотят ввергнуть свою страну в хаос. Так что, finita la commedia.
Ответить
20 час.
Свежие комментарии