Svetlana Kuzmina

"...что требует решительных действий от президента США Дональда Трампа." Зеленский утверждает, что он легитимный президент Украины? Он как маленький мальчик бегает по свету с протянутой рукой, потому как без денег Европы и США ему (Зеленскому) никогда не одолеть на поле боя Россию. Зеленский никак не поймёт, что у Европы уже заканчиваются ресурсы и деньги на помощь Украине, а это чревато бунтом народа в Европе. А вот США это давно поняли и не хотят ввергнуть свою страну в хаос. Так что, finita la commedia.