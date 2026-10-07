Икона Андрея Рублева «Троица» возвращена в иконостас Троицкого собора

Знаменитая икона «Троица» святого Андрея Рублева, созданная в начале XV века, была возвращена в иконостас Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Подмосковье 5 октября 2026 года.
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Всё таки решились УНИЧТОЖИТЬ "Троицу" Рублева. В монастыре реставраторов нет и условий для ее хранения тоже...Одни свечи с копотью чего стоят... ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!! И еще один шаг по уничтожению РУССКОЙ КУЛЬТУРА ради БИЗНЕС-ПРОЕКТА РПЦ
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