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Регионы России

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Икона Андрея Рублева «Троица» возвращена в иконостас Троицкого собора

Икона Андрея Рублева «Троица» возвращена в иконостас Троицкого собора

Знаменитая икона «Троица» святого Андрея Рублева, созданная в начале XV века, была возвращена в иконостас Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Подмосковье 5 октября 2026 года.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ирина52
Ирина52изменено

Всё таки решились УНИЧТОЖИТЬ "Троицу" Рублева. В монастыре реставраторов нет и условий для ее хранения тоже...Одни свечи с копотью чего стоят... ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!! И еще один шаг по уничтожению РУССКОЙ КУЛЬТУРА ради БИЗНЕС-ПРОЕКТА РПЦ