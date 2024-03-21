Лавров заявил, что не видит проблем в возвращении Ирана на рынок нефти

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не видит каких-либо проблем в возвращении Ирана на нефтяной рынок, чтобы он смог восстановить свои законные права, реализовывать нефть и получать доход.
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