Алла Пугачева прилетела в Юрмалу на отдых

На пляжах Юрмалы была замечена Алла Борисовна со своим потомством, но без супруга Максима. Ходят слухи, что певица проведет июль, август в Юрмале…Пока Алла Пугачева отдыхает с детьми и помощницей, а вскоре к ним присоединится Максим Галкин.