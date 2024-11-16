На Украине заявили, что ВСУ терпят поражение из-за русского языка

М Мария Ира! Украинская мова ни в одной профессии не используется!!! Возьмём медицину. Разве врач станет называть ягодицы на украинской мове, т.е. "жопа"? Не станет. Мова-это в лучшем случае малограмотный диалект русского языка. Представляете себе, как бы объяснялись между собой украинские гинекологи, если бы пользовались мовой, а не русским языком? Да что гинекологи? Просто хирурги называли бы молочные железы по-украински "цыцки", а прямую кишку "срака". Вот так в любой другой профессии. Никакая мова ни в одной профессии не используется.

Леонид Руси Ну а на каком им ещё общаться, если мать с отцом говорили на русском, на родном? Может им на иврит перейти? )))