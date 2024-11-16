Украинские солдаты терпят поражения на передовой из-за русского языка. Об этом заявил член ВСУ Андрей Кривущенко, сообщает «Лента.
На Украине заявили, что ВСУ терпят поражение из-за русского языка
Комментарии
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М
Мария
Ира! Украинская мова ни в одной профессии не используется!!! Возьмём медицину. Разве врач станет называть ягодицы на украинской мове, т.е. "жопа"? Не станет. Мова-это в лучшем случае малограмотный диалект русского языка. Представляете себе, как бы объяснялись между собой украинские гинекологи, если бы пользовались мовой, а не русским языком? Да что гинекологи? Просто хирурги называли бы молочные железы по-украински "цыцки", а прямую кишку "срака". Вот так в любой другой профессии. Никакая мова ни в одной профессии не используется.
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10 час.
Леонид Руси
Ну а на каком им ещё общаться, если мать с отцом говорили на русском, на родном? Может им на иврит перейти? )))
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9 час.
Павел Гончаров
Плохому танцору яйца мешают, не можешь или не хочешь, брось оружие и иди на все четыре стороны, и чем скорей тем лучше, может поживёшь ещё немного, всё равно Украина стреском проиграла СВО, короче пора сдаваться и идти в мирную жизнь, это моё личное мнения.
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2 час.
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