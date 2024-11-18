СМИ: Украина получила от США разрешение бить вглубь России еще 3 дня назад

По данным Axios, решение распространяется лишь на территорию Курской области. США проинформировали Украину о решении президента Джо Байдена разрешить ВСУ применять дальнобойное оружие для ударов по территории России еще три дня назад.
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