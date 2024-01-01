Санкционировал ли Сталин операцию «Снег» и могла ли она подтолкнуть Токио к нападению на США? Японская авианосная эскадра вышла из залива на Итурупе для удара по Перл-Харбору до получения «ноты Хэлла» Накануне очередной годовщины нападения японского авианосного соединения на главную военно-морскую базу США на Тихом океане – Перл-Харбор – информационное агентство «Абзац» выпустило видео ролик, в котором вновь утверждается, что к началу Японией войны против США и Великобритании в Восточной Азии и на Тихом океане, скажем так, «приложили руку» Иосиф Сталин и возглавляемая Лаврентием Берией советская разведка.