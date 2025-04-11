Для смартфонов Xiaomi, OnePlus и Vivo вышли тестовые сборки Android 16

Флагманские модели Vivo X200 Pro и iQOO 13 получили начальную бета-версию для разработчиков. Однако установка тестовой прошивки пользователями может привести к потере данных, проблемам с биометрией, а также проблемам со встроенными системными приложениями.
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