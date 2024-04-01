Надо Федя, надо…

ninikooo Митусова Нет уж, пусть сами восстанавливают то, что с таким пылом разрушали. Сколько можно всем зад…цы на поворотах заносить. Задолбали, дебилы и попрошайки, пусть своими руками разгребают завалы, разминируют поля и вспашут их, пусть сами построят себе жилье, которое так « весело» взрывали. Это им не на майдане скакать- пусть теперь на земле своей разорванной на куски не скачут, а батрачат.

Владимир Росс Как я понимаю: на Украине сегодня террор - об этом везде известно. Соответственно: во всяких пабликах могут быть только те, кто этот террор устраивает - неужели это непонятно?? Именно они и крутят всякую хрень, а другие, наивные, в т.ч. в РФ, читают за чистую правду - потом выводы делают. Блин, не стыдно, а?