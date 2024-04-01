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Надо Федя, надо…

Надо Федя, надо…

Просматриваю украинские паблики и.  с одной стороны удивляюсь, а с другой стороны вижу – не меняются щеневмерлые.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Нет уж, пусть сами восстанавливают то, что с таким пылом разрушали. Сколько можно всем зад…цы на поворотах заносить. Задолбали, дебилы и попрошайки, пусть своими руками разгребают завалы, разминируют поля и вспашут их, пусть сами построят себе жилье, которое так « весело» взрывали. Это им не на майдане скакать- пусть теперь на земле своей разорванной на куски не скачут, а батрачат.
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2 час.
Владимир Росс
Как я понимаю: на Украине сегодня террор - об этом везде известно. Соответственно: во всяких пабликах могут быть только те, кто этот террор устраивает - неужели это непонятно?? Именно они и крутят всякую хрень, а другие, наивные, в т.ч. в РФ, читают за чистую правду - потом выводы делают. Блин, не стыдно, а?
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43 мин.
Андрей Тихонов
Сравнять всё с землёй и засеять пшеницей, а укропов подарить польше...
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2 мин.

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