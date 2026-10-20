Он построен на SoC Snapdragon 7 Gen 4 Смартфон Poco X8s появился в официальном онлайн-магазине Xiaomi на торговой площадке Shopee во Вьетнаме до официальной премьеры.
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