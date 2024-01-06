Экс-замминистра Тука: РФ имеет все возможности продолжать удары по Украине

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью на YouTube-канале «Фабрика Новин» выразил мнение, что Россия сохраняет потенциал для осуществления массированных ударов по Украине.
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