Экс-замминистра Тука: РФ имеет все возможности продолжать удары по Украине

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью на YouTube-канале «Фабрика Новин» выразил мнение, что Россия сохраняет потенциал для осуществления массированных ударов по Украине.