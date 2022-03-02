С нами не соскучишься!

8 036 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Свириденко
    А разве это не песня "Битлз"?«Шизгара»: хит го...
  • Ингерман Ланская
    всё это Варованное у буржуев!!!!9 электронных уст...
  • Ингерман Ланская
    у махровых экс-совков, после прочтения сего, два пути - или вешаться или истошно истерить - "небылО этаха!!!!"Записано со слов ...

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Правильно употребляя витамины, вы можете добавить себе десять лет жизни! Даже самые экзотические пищевые сочетания не могут содержать все необходимые человеку витамины и минералы, но в некоторых продуктах концентрация полезных веществ намного выше.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх