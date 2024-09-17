В Европе захотели выделить Украине денег без участия США

В Евросоюзе подготовят план выделить Киеву денег без участия США. Об этом сообщает Financial Times. Альтернативу помощи Киеву стали искать на случай, если Венгрия наложит вето на предоставление гарантий о заморозке российских активов.
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