Фонтанка

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Десятки обысков проводятся с утра в Петербурге по делам о телефонном терроризме. В полицию везут 40 человек

Сотрудники полиции Петербурга вычислили «минеров», которые неделю не давали спокойно жить судам, школам, торговым центрам, больницам отелям и ресторанам.

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