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Гроб с телом Пеле доставили на стадион «Сантоса»

Гроб с телом Пеле доставили на стадион «Сантоса». Процессию встретили фанаты с петардами и файерами. В течение 24 часов гроб с телом легендарного бразильского футболиста будет лежать в центральном круге стадиона «Вила Белмиро», где «Сантос» проводит домашние матчи.

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