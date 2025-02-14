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Набиуллина назвала риски рассрочки от застройщиков

Набиуллина назвала риски рассрочки от застройщиков

Глава Центробанка обеспокоена выросшей долей рассрочки при продаже квартир в новостройках. Это создает риски как для покупателей, так и для самих застройщиков Доля сделок на рынке новостроек с использованием механизма рассрочки от застройщиков выросла с 20% до 40%.

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