Набиуллина назвала риски рассрочки от застройщиков

Глава Центробанка обеспокоена выросшей долей рассрочки при продаже квартир в новостройках. Это создает риски как для покупателей, так и для самих застройщиков Доля сделок на рынке новостроек с использованием механизма рассрочки от застройщиков выросла с 20% до 40%.