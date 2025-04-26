НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

173 подписчика

Кучеров набрал 171-е очко в плей-офф, разделив 20-е место в истории НХЛ с Форсбергом. Только у Малкина и Кросби больше среди действующих игроков

Нападающий «Тампы» отметился 3 ассистами в 3-й игре серии против «Флориды» (5:1, 1-2). Теперь на счету Никиты Кучерова 171 (53+118) балл в 150 матчах Кубка Стэнли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх