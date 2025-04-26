Кучеров набрал 171-е очко в плей-офф, разделив 20-е место в истории НХЛ с Форсбергом. Только у Малкина и Кросби больше среди действующих игроков

Нападающий «Тампы» отметился 3 ассистами в 3-й игре серии против «Флориды» (5:1, 1-2). Теперь на счету Никиты Кучерова 171 (53+118) балл в 150 матчах Кубка Стэнли.
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