Феррана и Савича удалили в игре «Барсы» с «Атлетико». Защитник хватал Торреса за шею

В матче «Атлетико» – «Барселона» (0:1) произошла стычка в добавленное время. На 92-й минуте судья Хосе Мунуэра Монтеро удалил защитника хозяев Стефана Савича и игрока атаки каталонской команды Феррана Торреса.
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