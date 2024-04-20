Вода в реке у Ишима в Тюменской области достигла 987 см и побила 7-летний рекорд

В городе Ишим Тюменской области уровень воды в реке Ишим побил семилетний рекорд и достиг 987 см. Об этом сообщается в Telegram-канале информационный центр регионального правительства со ссылкой на ишимского мэра Федора Шишкина.
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