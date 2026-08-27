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Переживший приводнение Starship добрался до плавучего дока

Переживший приводнение Starship добрался до плавучего дока

Ship 40 в плавучем доке судовой платформы Forte / © Svyatoslav Shanygin / Х На прошлой недели космический аппарат отбуксировали к острову Рождества — австралийской территории, расположенной более чем в 1500 километрах от западного побережья материковой части страны.

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