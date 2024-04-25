Администрация Черкасской области сообщила о повреждении инфраструктуры

При взрывах в Черкасской области в центре Украины пострадал объект критической инфраструктуры. Руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил об этом в своем Telegram-канале.
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