Алтайские бизнесмены рассказали, будут ли в 2025 году дарить подарки своим сотрудникам

Опрошенные предприниматели положительно относятся к такому способу повысить лояльность работников В 2025 году каждая третья компания станет больше тратить на корпоративные подарки, чтобы "залоялить" сотрудников, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул со ссылкой на исследование "Битрикс24".
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