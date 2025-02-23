Алтайские бизнесмены рассказали, будут ли в 2025 году дарить подарки своим сотрудникам

Опрошенные предприниматели положительно относятся к такому способу повысить лояльность работников В 2025 году каждая третья компания станет больше тратить на корпоративные подарки, чтобы "залоялить" сотрудников, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул со ссылкой на исследование "Битрикс24".