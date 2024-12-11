Закрытая встреча ядерной пятерки с участием России прошла в Дубае

Россия, США, Китай, Франция и Великобритания провели закрытую встречу ядерных держав в Дубае в ОАЭ.Встреча представителей пяти ядерных государств: России, США, Китая, Франции и Великобритании в Дубае 4 декабря.
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