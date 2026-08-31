Эксперт рассказала, как помочь ребенку привыкнуть к школе

Переход от детского сада к школе становится серьезным испытанием для ребенка: меняется распорядок дня, растут требования к самостоятельности, вниманию и ответственности.
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