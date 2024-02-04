Отчим-педофил совратил 15-летнюю падчерицу, а после попал в аварию

Вскоре после совращения 15-летней падчерицы попал в ДТП 41-летний мужчина в Москве. Фото: Лилия Шарловская Как стало известно “LiveNews24”, заявление в полицию на сожителя написала 33-летняя мать девушки.
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