Какие книги читали в России в 2024 году: итоги от книжного сервиса

Литрес, лидер рынка цифровых книг в России и странах СНГ, проанализировал интерес россиян к электронным и аудиокнигам, определив произведения, которые в 2024 году имели наибольшую популярность у пользователей сервиса.
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