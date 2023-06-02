Время узнать правду!

7 377 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Врам Тавризов
    Это из серии облако из обедненного урана идёт на Европу... Наши комментаторы не технари, все больше гуманисты, правда...«Дискотека над Жу...
  • Константин Котельников
    Малдаванец? Значит недорумын...Американцы пытали...
  • Владимир Ахтырченко
    А кто тебе мешает сходить и посмотреть?Американцы пытали...

Сербы — балканские русские. А Косово превратилось в концлагерь для них

Сербы — балканские русские. А Косово превратилось в концлагерь для них

Полноценной мирной жизни на Балканах не предвидится Таковы неутешительные выводы, к которым пришли эксперты на круглом столе «Актуальная ситуация на севере Косова и Метохии», прошедшем в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх