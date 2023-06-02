Сербы — балканские русские. А Косово превратилось в концлагерь для них

Полноценной мирной жизни на Балканах не предвидится Таковы неутешительные выводы, к которым пришли эксперты на круглом столе «Актуальная ситуация на севере Косова и Метохии», прошедшем в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».