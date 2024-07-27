То, как Франция открыла Игры, вызывает восхищение. До сегодняшнего дня мне церемония открытия Олимпиады в Сочи больше всего нравилась из всех церемоний открытия/закрытия.
Николай Яременко: Открытие Олимпиады в Париже — это прорыв!
Комментарии
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Л
Людмила
Сумасшедшая страна, с сумасшедшими правителями...💯% бесятина, верю что им эта грязь зачьтется на небесах...Олимпиадам кирдык, теперь это просто сборище неадекватов.
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14 час.
ХА
Харченко Александр
Николай такой же гомик, как и макрон
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14 час.
Игорь Васиков
Прорыв задницы?
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8 час.
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