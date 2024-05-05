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    А то что Запад не арестовывает человека в розыске докажет,что они на Закон наплевали все!«Но в чем логика?...

Spiegel: в США надеются, что Байден откажется от выборов в пользу Мишель Обамы

Spiegel: в США надеются, что Байден откажется от выборов в пользу Мишель Обамы

В кругах американских демократов ходят слухи, что на съезде партии в августе 2024 года президент США Джо Байден «сделает грандиозный жест», объявив о своей отставке и предложив выдвинуть на выборы бывшую первую леди Мишель Обаму, пишет Der Spiegel.

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Комментарии
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Eduard
Эту суку,как и её козла Барака Обаму повесят!
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13 час.
Eduard
Возвращайся в Африку хату говном обмазывать!
Ответить
13 час.

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