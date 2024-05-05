Spiegel: в США надеются, что Байден откажется от выборов в пользу Мишель Обамы

В кругах американских демократов ходят слухи, что на съезде партии в августе 2024 года президент США Джо Байден «сделает грандиозный жест», объявив о своей отставке и предложив выдвинуть на выборы бывшую первую леди Мишель Обаму, пишет Der Spiegel.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии