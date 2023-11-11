Британский хит-парад возглавила последняя песня группы The Beatles

Последняя песня группы The Beatles Now and Then возглавила британский хит-парад. Таким образом, английская рок-группа спустя десятилетия снова установила сразу несколько рекордов, передает телеканал «Известия».
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