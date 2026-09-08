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Царьград

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Ещё одна страна захотела переговоров с Россией. А что случилось?

Ещё одна страна захотела переговоров с Россией. А что случилось?

Ещё одна страна захотела переговоров с Россией. А что случилось? На фоне ареста судна у Шпицбергена и растущей русофобской риторики Норвегия неожиданно заявила о планах сесть за стол переговоров с Москвой - и речь не о политике.

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